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Denizli'de tekstil fabrikasındaki yangın 11,5 saatte söndürüldü -Yeniden

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde üretim ve satış yapılan bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, 11.5 saat sonra söndürülebildi. Alevlere teslim olan fabrikada maddi zararın 15 milyonun TL'nin üstünde olduğu ve sigortasının bulunmadığı...

Denizli'de tekstil fabrikasındaki yangın 11,5 saatte söndürüldü -Yeniden
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde üretim ve satış yapılan bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, 11.5 saat sonra söndürülebildi. Alevlere teslim olan fabrikada maddi zararın 15 milyonun TL'nin üstünde olduğu ve sigortasının bulunmadığı öğrenildi.
Beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'ye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Korucuk Mahallesi'nde üretim ve satış mağazası bulunan bir tekstil fabrikasının çatısında, bugün saat 03.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevlerin elyaf ve polyester ürünleri tutuşturmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. 5 bin metrekare alanda 3 katlı olan fabrikanın arka çatı bölümünde büyüyen yangın, daha sonra ön kısımdaki mağazaya doğru ilerledi. Geçen zamanla birlikte fabrikanın tamamı alevlere teslim oldu. Mağazasına her gün, Pamukkale'ye gelen yabancı turist taşıyan tur otobüslerinin de uğradığı fabrikadaki yangından yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangının büyük olması nedeniyle bütün ekipleriyle müdahale etti. 53 itfaiye aracı ve 130 personel yangın söndürme çalışmalarında görev aldı. Fabrikanın dört bir tarafından yangına, merdivenli araçlarla havadan su sıkıldı. Alevlerin yoğun olduğu üretim kısmına itfaiye ekipleri, köpükle müdahale etti. Fabrikada elyaf ve polyester ürünlerin bulunduğu depodan alevler göğe yükseldi. İş makineleriyle fabrikanın kepeklerini parçalayan ekipler, duvarlar kırdı. Açılan yerlerden de alevlere su sıkıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin tankerleri de suyu boşalan itfaiye araçlarına takviye yaptı.
ÇALIŞANLAR EKMEK KAPISINA KOŞTU
Yangını duyup fabrikaya gelen çalışanlar, depoda bulanan malzemeleri yangından kurtarmak için seferber oldu. Yangından zarar görmeyen tekstil ürünleri dışarı taşındı. Bazı işçiler ise, fabrikanın yanışını gözyaşlarıyla izledi. Jandarma ekipleri, Denizli-Pamukkale karayolunda geniş güvenlik önlemi alıp, yolu ulaşıma kapattı. Pamukkale'ye gidecek yerli ve yabancı turistler, başka yollara yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin dumandan etkilenme ihtimaline karşı, ambulanslar olay yerinde hazır bekletildi.
11,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fabrikadaki yangın, 11,5 saat sonra tamamen söndürüldü. 15 milyon liranın üzerinde maddi zarar oluştuğu tahmin edilen fabrika, yangın sonrası harabeye döndü. Fabrikada soğutma çalışmalarının gün boyunca devam edeceği öğrenildi. Denizli-Pamukkale karayolunda bulunan, üretim ve satış mağazası yer alan tesise, her gün çok sayıda otobüsle turist geldiği belirtildi. Ayrıca fabrikanın sigortalı olmadığı da öğrenildi.

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