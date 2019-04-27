Denizli'de tekstil fabrikası alev alev yanıyor (4)

KONTROL ALTINDA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında fabrikanın konfeksiyon bölümü ile mağaza kısmı tamamen yandı.

3 katlı 5 bin metrekare alana kurulu fabrikada yer yer alevler görülürken, ekiplerin soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında itfaiye ekipleri, iş makineleriyle fabrikanın kepenklerini parçalayıp, duvarları kırdı. 112 Acil Sağlık ekipleri de olası bir duman zehirlenmesine karşı hazır bekletildi. Jandarma ekipleri, fabrika çevresinde ve Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan yolda güvenlik önlemi aldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, "Yangın başladıktan sonra ekiplerimiz hemen olay yerine intikal etti. 47 itfaiye aracı, 130 personel ile yangına müdahale ettik. Ekiplerimiz yangını kontrol altına aldı. Soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Tesiste çok fazla polyester malzeme olduğu için yangın ısı miktarını arttırdı ve yangın safhalarını hızlandırdı. Ekiplerimiz gereken müdahaleleri yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmamız devam ediyor" dedi.

Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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