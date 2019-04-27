Denizli'de tekstil fabrikası alev alev yanıyor (3)

İŞÇİLER AĞLADI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 300 kişinin çalıştığı öğrenilen tekstil fabrikasındaki yangın, sürüyor. İşçiler yangını öğrenince fabrikaya koştu. Fabrika çalışanları, depo kısmında bulunan tekstil ürünlerini tahliye edebilmek için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışmaları sürerken, bazı işçilerin gözyaşı döktüğü görüldü. Yangında içeri girerek malları kurtarmaya çalışan işçilerden Fatma Funda Civelek, "Burası bizim ekmek teknemizdi. Yangın çok büyük, mahvolduk hepimiz. Akşam, çalışıp buradan çıktık. Yangını duyan işçiler buraya geldi. Malları kurtarmaya çalıştık. Kurtarabildiğimizi kurtardık. Kurtaramadıklarımız içeride kaldı. Elimizden bir şey gelmiyor, keşke elimizden bir şey gelse" dedi. İşçilerden Rıdvan Demir ise, "Arkadaşlarımız perişan oldu. Fabrikamız yandı. Hepimiz çok üzgünüz. Bu manzarayı gören herkes üzülür. Taşıyabildiğimiz kadar ürünü dışarı taşıdık. Birçok aile buradan ekmek yiyordu. Hepimiz çok üzgünüz" diye konuştu.

Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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