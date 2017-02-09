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Denizli'de tarihi çarşıda kuruyemiş hırsızlığı

DENİZLİ'deki tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda yer alan bir ayakkabıcıdan çalınan örsle kuruyemiş dükkanının camını kırarak deposuna giren 3 hırsız, çoğunluğu Antep fıstığı 120 kilo kuruyemiş çaldı. Hırsızların o anları işyerinin...

Denizli'de tarihi çarşıda kuruyemiş hırsızlığı
DENİZLİ'deki tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda yer alan bir ayakkabıcıdan çalınan örsle kuruyemiş dükkanının camını kırarak deposuna giren 3 hırsız, çoğunluğu Antep fıstığı 120 kilo kuruyemiş çaldı. Hırsızların o anları işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Geçen pazar günü akşam tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda yaşanan hırsızlıkta; 3 hırsız, önce Kaleiçi Açık Pazar yerindeki bir ayakkabıcı dükkanından örs çaldı. Çaldıkları örsle 23 yaşındaki Serdar Çıralı'ya ait kuruyemiş dükkanına giren hırsızlar, dükkanın yanında bulunan camı kırarak depoya ulaştı. Deponun duvarını da yine örs vasıtasıyla kırarak yaklaşık 40 santimetrelik bir delik açan soyguncular, dükkanın içerisine girip çoğunluğu Antep fıstığı 120 kilo kuruyemiş çaldı. 5'er kilogram ağırlığındaki 25 poşet kuruyemişi iki çuvala dolduran hırsızlar, girdikleri delikten çıkarak kaçtı.
Hırsızların çarşıdan çıkış anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili 1 kişinin yakalandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İşyeri sahibi Serdar Çıralı, "3 hırsız ayakkabıcıdan çaldıkları örsle camımızı kırarak içeri girmiş. O kadarlık delikten nasıl girip çıkmışlar şaşılacak şey. Çaldıkları malların piyasa değeri 5 buçuk 6 bin lira tutarında" dedi. Olayla ilgili polisin sürdürdüğü opierasyonda hırsızlardan biri yakalandı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda kazdıkları çukura gizledikleri kuruyemişler bulunarak sahibe teslim edildi.  

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