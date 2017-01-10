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Denizli'de silah kaçakçılığına 2 tutuklama

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, şüphe üzerine takip edilen otomobilden atılan bez çantayı kontrol eden polis, 10 tabanca buldu. Ayrıca araçta ve otomobildeki kişilerin üzerinden silah ve mermi çıktı. Olayla ilgili gözaltına...

Denizli'de silah kaçakçılığına 2 tutuklama

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, şüphe üzerine takip edilen otomobilden atılan bez çantayı kontrol eden polis, 10 tabanca buldu. Ayrıca araçta ve otomobildeki kişilerin üzerinden silah ve mermi çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan otomobildeki 2 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen pazar günü, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Polisi fark eden otomobildekiler, araçtan bez çantayı attı. Aracı ormanlık bölgede durduran polis, otomobilden atılan çantayı da kontrol etti. Çantada 10 tabanca bulundu. Gözaltına alınan kişilerin üzerinde ve araçta da 1 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız tüfek ve 42 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından 'silah ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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