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Denizli'de şehit acısı

Ramazan ÇETİN/ACIPAYAM (Denizli), () - SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 40 yaşındaki Emin Güngör'ün acı haberi, memleketi...

Denizli'de şehit acısı

Ramazan ÇETİN/ACIPAYAM (Denizli), () - SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 40 yaşındaki Emin Güngör'ün acı haberi, memleketi Denizli'nin Acıpayam İlçesi'ndeki baba ocağına ulaştı.
Uzman çavuş Emin Güngör'ün şehit olduğu haberini, Acıpayam İlçesi Güney Mahallesi'nde yaşayan anne ve babasına Kaymakam Ali Şanlıer ile Acıpayam İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Güdül verdi. Bir süre önce kalp ameliyatı olan baba 82 yaşındaki Ali Güngör ve anne 76 yaşındaki Menendi Güngör, acı haberi alınca fenalaştı. Hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdühaleleri yapılan Güngör çifti, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şehit uzman çavuş Emin Güngör'ün aynı mahallede oturan eşi Ayşe Güngör ve 3 çocuğuna ise haberi, Denizli Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli psikolog verdi. Şehidin evine ve bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. 
Şehit Emin Güngör'ün Çanakkale Gelibolu 18. Mekanize Tugayı'ndan El-Bab'a görevli gittiği belirtildi.

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