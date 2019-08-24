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Denizli'de sahte içki operasyonu: 6 gözaltı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de, polis ekiplerince, iş yerinin deposuna düzenlenen operasyonda 640 litre etil alkol ile 40 litre sahte içki ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.  İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize...

GÜVENLİK 23.08.2019, 10:23
Denizli'de sahte içki operasyonu: 6 gözaltı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de, polis ekiplerince, iş yerinin deposuna düzenlenen operasyonda 640 litre etil alkol ile 40 litre sahte içki ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki iş yerinin deposunda sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda depoda yapılan aramada  640 litre etil alkol, şişelenmiş halde 40 litre sahte votka, viski ve rakı ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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