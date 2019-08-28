Denizli'de sahte 4 bin sterlin ele geçirildi

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte 4 bin sterlin ele geçirildi.Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavas ilçesinde piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda sahte para basıldığını öğrendi. Bugün belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 50'lik banknotlar halinde basılmış 4 bin sterlin ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

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