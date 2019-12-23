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Denizli'de Roma dönemine ait 10 cam ve toprak şişe ele geçirildi
Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - DENİZLİ'de düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 10 adet cam ve toprak şişe ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Laodikya...
GÜVENLİK 23.12.2019, 16:42
Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - DENİZLİ'de düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 10 adet cam ve toprak şişe ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Laodikya Antik Kenti yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yer altından çıkarılmış Roma dönemine ait toplam 10 adet cam ve toprak şişe ele geçirdi. Operasyondan önce kaçtıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. El konulan tarihi eserler, incelenmek üzere müze müdürlüğüne gönderildi.
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