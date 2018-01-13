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Denizli'de polisten günübirlik apartlara denetim

DENİZLİ İl Emniyet Müdürlüğü, 90 polisle günlük kiralanan apartlara yönelik denetim yaptı. Denetimde, kurallara uymayarak kimlik bildirimi yapmayan 9 apart işletmecisine toplam 47 bin 534 lira para cezası kesildi, 8 kişi gözaltına alındı. İl...

Denizli'de polisten günübirlik apartlara denetim
DENİZLİ İl Emniyet Müdürlüğü, 90 polisle günlük kiralanan apartlara yönelik denetim yaptı. Denetimde, kurallara uymayarak kimlik bildirimi yapmayan 9 apart işletmecisine toplam 47 bin 534 lira para cezası kesildi, 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla günübirlik kiralanan apartlara yönelik dün akşam denetim başlattı. 90 polisin katıldığı denetimde, apartlardaki daireler tek tek kontrol edildi. Evlerde kalan kişilerin kimlik kontrolünü de yapan polis ekipleri, apartlar için uygulanan kurallara uyulmasını istedi.
Denetimde, günlük olarak kiralanan ve kimlik kaydı yapmayan 9 apart işletmecisine toplam 47 bin 534 lira para cezası kesildi. Evlerde, hakkında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı. Ayrıca, Afganistan uyruklu 2 kişi ile İranlı 1 kadın ve 2 çocuğu kaçak girişten, 1 Rusya vatandaşı ise vize ihlalinden gözaltına alındı.

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