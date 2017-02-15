Denizli'de PKK/KCK'tan 7 gözaltı

DENİZLİ'de, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyada propagandasını yaptığı iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından sosyal medyada bölücü örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle takibe alınan 7 kişi hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bu sabah operasyon yapıldı.

Sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve bölücü örgütü öven paylaşımlar yapan 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Aralarında HDP Denizli İl Yönetim Kurulu üyesi Ö.Ç.'nin de bulunduğu gözaltındaki 7 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar bulunduğu ve soruşturma kapsamında el konulduğu belirtildi.