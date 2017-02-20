Denizli'de PKK operasyonu; 1 tutuklama

DENİZLİ'de polisin PKK/KCK soruşturması kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, eski HDP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütttüğü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri geçen 15 Şubat'ta operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülen Ö.Ç., M.L.Y., D.S., H.D., N.E., O.Ç., R.A. ve C.B. gözaltına alındı. Aralarında eski HDP il başkanları ve yöneticilerinde bulunduğu 8 kişi, polisteki işlemleriin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden HDP'li eski yöneticilerden M.L.Y. tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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