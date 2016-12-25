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Denizli'de otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu köprüden uçan otomobildeki iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında...

Denizli'de otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu köprüden uçan otomobildeki iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kuyucak Mahallesi, Yeşilyuva Çamlık Mevkisi'nde meydana geldi. Denizli'den Acıpayam yönüne giden 46 yaşındaki Talip Dinç, yönetimindeki 20 KZ 568 plakalı otomobil, iddiaya göre yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak Kuyucak Köprüsü'nden uçtu. Yaklaşık 15 metre yükseklikten dere yatağına uçan otomobilde sıkışan sürücü Talip Dinç yaşamını yitirirken, yanındaki amcasının oğlu 33 yaşındaki Okan Dinç ağır yaralandı. Yaralan Dinç, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Dinç'in cesedi jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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