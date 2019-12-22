Denizli'de kiler çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, çöken tek katlı kilerin altında kalan Cemile Ersoy (76) hayatını kaybetti, yeğeni Tahsin Can Güner (17) ise ağır yaralandı. Olay, saat 15.00 sıralarında Dedebağı Mahallesi'nde...
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, çöken tek katlı kilerin altında kalan Cemile Ersoy (76) hayatını kaybetti, yeğeni Tahsin Can Güner (17) ise ağır yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Dedebağı Mahallesi'nde meydana geldi. Cemile Ersoy evinin yanındaki kilerde, yeğeni Tahsin Can Güner ile çalışmaya başladı. Bu sırada bilinmeyen nedenle tek katlı kiler, çöktü. Göçük altında kalanların yardımına mahalle sakinleri koştu. Mahallelinin çalışmasıyla çöken kilerin içinden çıkan yaralılar, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cemile Ersoy, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı Tahsin Can Güner ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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