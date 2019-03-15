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Denizli'de kaza; bariyer, otomobile ve sürücünün karnına saplandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Osman Yüksel'in (21) kontrolünden çıkan otomobil, dönerek, bariyerlere çarptı. Bariyerin araca ve Yüksel'in karnına saplandığı kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı....

Denizli'de kaza; bariyer, otomobile ve sürücünün karnına saplandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Osman Yüksel'in (21) kontrolünden çıkan otomobil, dönerek, bariyerlere çarptı. Bariyerin araca ve Yüksel'in karnına saplandığı kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Ağır yaralanan Yüksel'in, hastanede tedaviye alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus kavşağından Üçgen kavşağı yönüne, yan yoldan giden Osman Yüksel yönetimindeki 20 AY 999 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, dönerek, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer, otomobile ve sürücü Yüksel'in karnına saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yüksel'e, sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İtfaiye ekibinin sıkıştığı yerden çıkardığı Yüksel, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde; sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yan dönen otomobilin bariyerlere çarptığı ve bariyerin de araca saplandığı anlar yer aldı.

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