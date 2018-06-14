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Denizli'de kaza: 3 ölü

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde otomobille cipin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi öldü. Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Nikfer Mahallesi yolunda meydana geldi. Nikfer Mahallesi'nden Tavas yönüne giden Mustafa Uraz (75) yönetimindeki...

Denizli'de kaza: 3 ölü
DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde otomobille cipin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi öldü.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Nikfer Mahallesi yolunda meydana geldi. Nikfer Mahallesi'nden Tavas yönüne giden Mustafa Uraz (75) yönetimindeki 09 BS 58 plakalı ciple, karşı yönden gelen Hüseyin Tepedüzü'nun (68) kullandığı 48 V 5363 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenler sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, her iki sürücü ile otomobil sürücüsünün eşi Havane Tepedüzü'nün (66) kaza yerinde öldüğü belirlendi. Araçta sıkışarak ölen 3 kişinin cesedi, yapılan kaza yeri incelemesi sonrası Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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