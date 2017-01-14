Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne farklı yorum
Aranızda FETÖ'cü var mı?
ABD: Astana'daki Suriye görüşmeleri için resmi davet almadık
ABD-Türkiye ilişkileri karmaşık hale geldi
Zeytinburnu'nda bina çöktü : 2 ölü, 17 yaralı
Binayı boşalttılar, yoldan geçenlerin üzerine...
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Denizli'de kaza; 3 ölü, 5 yaralı

DENİZLİ'nin Güney İlçesi'nde, hafif ticari araç ile otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Buldan- Güney Karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği...

Denizli'de kaza; 3 ölü, 5 yaralı
DENİZLİ'nin Güney İlçesi'nde, hafif ticari araç ile otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Buldan- Güney Karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 15 AF 538 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen yine sürücünün kim olduğu öğrenilemeyen 20 EP 085 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 5 kişi ise yaralandı. Vatandaşlar kazayı sağlık ve jandarma ekiplerin bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralana 5 kişiyi ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi ile Server Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ölenlerin cesetleri de yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55