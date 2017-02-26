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Denizli'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Pamukkale İlçesi'nin Eskihisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Pamukkale'den Denizli yönüne giden İbrahim...

Denizli'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı
DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Pamukkale İlçesi'nin Eskihisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Pamukkale'den Denizli yönüne giden İbrahim Yakal yönetimindeki 20 B 7426 plakalı otomobil, önündeki İbrahim Saraç'ın kullandığı 15 HU 665 plakalı otomobile arkadan çarpıp kontrolden çıktı. Yakal'ın kullandığı otomobil savrularak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Yakal (27), diğer araç sürücüsü İbrahim Saraç (36) ile yanındaki Semra Saraç (34), Şule Erçelik Çakır (26), Coşkun Çakır (25) ve Arda Saraç (11) yaralandı.
Kaza yerine çağrılan ambulanslarla yaralılar hastaneye sevk edilirken, otomobilde sıkışan İbrahim Yakal, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla çıkarılıp ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Yakal, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirirken diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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