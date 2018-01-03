Denizli'de kamyonetin çarptığı kadın öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Huriye Bardakçı (43) öldü.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Denizli- Antalya karayolu Süleyman Demirel Bulvarı Pamukkale Üniversitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Huriye Bardakçı'ya, Uğur Coşkun'un kullandığı 07 FPJ 79 plakalı kamyonet çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekibi, kalbi duran Bardakçı'ya müdahale etti, ancak hayata döndüremedi. Kaza yerinde polisin ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Bardakçı'nın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Coşkun, polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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