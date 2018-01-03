Denizli'de hırsızlıktan 6 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de polisin hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri Karşıyaka, Dokuzkavaklar, Anafartalar, Deliktaş, Muratdede, Saraylar, İncilipınar ve 1200 Evler mahallelerinde yaşanan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Mahallelerde inşaatlardaki su saatlerinin çalınması, 10 küçükbaş hayvan hırsızlığı ve otomobillerden ses sistemlerinin çalınması olaylarına karışan 7 kişi, dün yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 7 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.