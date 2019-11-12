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Denizli'de FETÖ'ye 7 tutuklama
DENİZLİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 7'si tutuklandı. 10 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest...
GÜVENLİK 12.11.2019, 10:16
DENİZLİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 7'si tutuklandı. 10 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis, geçen 8 Kasım günü, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu 17 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara el konuldu.
Sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. 10 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis, geçen 8 Kasım günü, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu 17 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara el konuldu.
Sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. 10 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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