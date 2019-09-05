Denizli'de FETÖ'ye 3 gözaltı
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY...
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin kaldığı tespit edilen hücre evlerine operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda, V.Ş., H.D. ve M.K. adlı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin haklarında yakalama kararının bulunduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.
Evlerde yapılan aramada ise, 5 bin 400 Dolar, 1735 Lira, 200 Euro ve 2 sahte kimlik ele geçirildi, bulunan dijital materyallere de el konuldu.
Şüphelilerden V.Ş.'nin, örgütte üst düzey yönetici olduğu belirtildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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