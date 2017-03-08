Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne'de FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...

Denizli'de FETÖ operasyonuna 11 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden, aralarında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İ.Ö.'nün de bulunduğu 11...

Denizli'de FETÖ operasyonuna 11 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden, aralarında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İ.Ö.'nün de bulunduğu 11 kişi tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock'u kullandığı belirlenen kamuya bağlı sağlık kurumlarında daha önce çalışan ve kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen kişilere yönelik, iki hafta önce operasyon düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İ.Ö. ile eski milletvekili S.E.'nin doktor eşi H.E.'nin de aralarında bulunduğu 33 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı. İfadesi tamamlanan 27 kişi ise 2 gün arayla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği eski milletvekilini eşi H.E. ile birlikte 16 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Aralarında Genel Sekreter Yardımcısı İ.Ö.'nın da bulunduğu 11 kişiyi ise tutukladı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.