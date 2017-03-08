Denizli'de FETÖ operasyonuna 11 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden, aralarında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İ.Ö.'nün de bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock'u kullandığı belirlenen kamuya bağlı sağlık kurumlarında daha önce çalışan ve kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen kişilere yönelik, iki hafta önce operasyon düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İ.Ö. ile eski milletvekili S.E.'nin doktor eşi H.E.'nin de aralarında bulunduğu 33 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı. İfadesi tamamlanan 27 kişi ise 2 gün arayla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği eski milletvekilini eşi H.E. ile birlikte 16 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Aralarında Genel Sekreter Yardımcısı İ.Ö.'nın da bulunduğu 11 kişiyi ise tutukladı.

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