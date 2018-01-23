Denizli'de FETÖ'nün 15 Temmuz bilançosu açıklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana başlatılan soruşturmaların rakamları açıklandı. Açıklamada,Ayrıca Denizli'dekikullanıcıları hakkında da verilen rakamlarda ise,ifadeleri kullanıldı.Açıklamada gaybubet evlerine de dikkat çekilerek, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Denizli'de yeniden yapılanma sürecini deşifre etmek amacıyla ilimizde projeli olarak yapılan gaybubet evleri soruşturmaları kapsamında, sözde il imamı olarak görevlendirilen örgüt mensubu, Erzurum Bölge İmamı, Aydın İl İmamı ve Balıkesir Eğitim Danışmanı olmak üzere toplamda 28 şahıs tespit edilerek yakalanmışlardır. Yine ilimizde gaybubet evlerinde saklandığı tespit edilen 42 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalar neticesinde, şüphelilere ait çok sayıda sahte nüfus cüzdanı, dijital ve örgütsel doküman ile ayrı ayrı zarflara bölünmüş şekilde firari şüphelilere verilmek üzere hazırlandığı değerlendirilen yaklaşık 50 bin TL ve 61 bin Amerikan doları paraya el konulmuştur" denildi.