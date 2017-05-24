Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
 İşverenler aylık prim ve hizmet belgelerini  25 Mayıs'a kadar gönderebilecek 
SGK'dan Prim ödemeleriyle ilgili önemli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan  Taci Bayhan'ı yeniden  Danıştay Üyeliğine  seçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan  O ismi yeniden...
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...

Denizli'de FETÖ'den 9 öğretmen tutuklandı, 21 yeni gözaltı

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 9 eski öğretmen, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca FETÖ/PDY'ye 'ye yönelik son operasyonlarda 4 ilden...

Denizli'de FETÖ'den 9 öğretmen tutuklandı, 21 yeni gözaltı

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 9 eski öğretmen, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca FETÖ/PDY'ye 'ye yönelik son operasyonlarda 4 ilden 14 öğretmen, Acıpayam'da 6 din görevlisi, Serinhisar'da ise bir askeri personelin aralarında yer aldığı toplam 21 kişi daha gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında geçen hafta Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 9 eski öğretmen, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kanun Hükmündeki Kararnamelerle meslekten ihraç edildikleri öğrenilen 9 öğretmen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan öğretmenlerin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları ileri sürüldü.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Denizli merkezli yürütülen bir başka FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ise meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 20 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Denizli'nin yanı sıra Edirne, Kütahya ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarla 14 öğretmen gözaltına alındı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirilen eski öğretmenlerin ByLock kullandıkları iddia edildi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir başka FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ise bu sabah Acıpayam'da, daha önce ihraç edildikleri ve açığa alındıkları öğrenilen 6 eski din görevlisi S.E., M.İ., S.E., M.D., D.T. ve Y.E. polis tarafından gözaltına alındı. Bu şüpheliler de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Eski din görevlilerinin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edildi. Serinhisar'da da Ş.K. isimli askeri personel bir başka ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında savcılığın talimatıyla gözaltına alındı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246