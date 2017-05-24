Denizli'de FETÖ'den 9 öğretmen tutuklandı, 21 yeni gözaltı

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 9 eski öğretmen, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca FETÖ/PDY'ye 'ye yönelik son operasyonlarda 4 ilden 14 öğretmen, Acıpayam'da 6 din görevlisi, Serinhisar'da ise bir askeri personelin aralarında yer aldığı toplam 21 kişi daha gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında geçen hafta Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 9 eski öğretmen, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kanun Hükmündeki Kararnamelerle meslekten ihraç edildikleri öğrenilen 9 öğretmen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan öğretmenlerin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları ileri sürüldü.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Denizli merkezli yürütülen bir başka FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ise meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 20 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Denizli'nin yanı sıra Edirne, Kütahya ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarla 14 öğretmen gözaltına alındı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirilen eski öğretmenlerin ByLock kullandıkları iddia edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir başka FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ise bu sabah Acıpayam'da, daha önce ihraç edildikleri ve açığa alındıkları öğrenilen 6 eski din görevlisi S.E., M.İ., S.E., M.D., D.T. ve Y.E. polis tarafından gözaltına alındı. Bu şüpheliler de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Eski din görevlilerinin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edildi. Serinhisar'da da Ş.K. isimli askeri personel bir başka ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında savcılığın talimatıyla gözaltına alındı.