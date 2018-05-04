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Denizli'de FETÖ davasında polis müdürlerine ceza yağdı

DENİZLİ'de Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik 23'ü tutuklu 44 sanığın yargılandığı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen...

Denizli'de FETÖ davasında polis müdürlerine ceza yağdı
DENİZLİ'de Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik 23'ü tutuklu 44 sanığın yargılandığı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davadan karar çıktı. Aralarında müdürler, eski şube müdürleri, emniyet amirleri ve komiserlerin de bulunduğu 44 sanıktan 32'sine 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Diğer sanıklardan 9'u beraat ederken, firarda olan 3'ünün ise dosyaları ayrılıp, yakalanmalarının beklenmesine karar verildi.
3. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna dönüştüren EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde görülen davaya,  tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Duruşmada sanıklar ve avukatları son savunmalarını yapıp, suçlamaları kabul etmedi, beraatlerini istedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyetini kararında, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak görev yapan ve emrindeki polislere "Darbeciler gelirse selam durup 'buyurun' diyeceğiz, tanklar gelirse sakın sıkmayın" dediği ileri sürülen Nail Siviş ile Ali Akarca'ya 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Heyet, 30 sanığa da 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarını verdi. 9 sanık ise beraat etti.
Davada, firari sanıklar Ayşe Nazal, Gürdal Nazal ve Kasım Karaca hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması ve haklarındaki yakalama kararının infazının beklenmesine de karar verildi.

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