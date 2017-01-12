Denizli'de eroin ve kokain ticaretine 2 tutuklama

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de uyuşturucu ticaretine karşı çalışma yapan jandarma, 2 gün içinde 3 ayrı otomobilde yaptığı kontrolde 201 gram eroin ile 4 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklandı.

Antalya'dan Denizli'ye satmak için uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıpayam'ın Alaattin Mahallesi'nde ve Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'nde 2 gün arayla gerçekleştirdiği operasyonla 3 otomobilde 11 kişiyi gözaltına aldı. Otomobillerde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 201 gram eroin, 4 gram kokain, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 3 bin 800 lira ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 11 kişiden 8'i jandarmadan serbest kaldı. Üç şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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