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Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

DENİZLİ'de, polisin sokaklarda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar eroin, esrar ve uyuşturucu haplarla yakalanıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Bir şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere...

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
DENİZLİ'de, polisin sokaklarda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar eroin, esrar ve uyuşturucu haplarla yakalanıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Bir şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, pazartesi günü  Karşıyaka Mahallesi'nde, 'torbacı' tabir edilen sokaklarda uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon yaptı. Önceden tespit edilen 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, bir yandan oluşturulan başka bir ekip tarafından sokaklarda, eğlence mekanları ve kafeteryalarda şüphelilere yönelik denetim ve üst araması yapıldı. Operasyonda şüphelilerin uyuşturucu madde satışı için kullandığı, 'torba evi' olarak nitelenen kapı ve pencereleri polis baskınına karşı çelik kapı ve demir korkuluklarla sağlamlaştırılmış evler dikkati çekti. Polisin kapısını kırarak girdiği bir evdeki 3 kişi gözaltına alındı. Evde, özel eğitimli narkotik köpeği 'Çako' ile yapılan aramada, 6 gram eroin, 200 gram esrar, 2 ecstasy uyuşturucu hap ve 88 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A. ve İ.K., tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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