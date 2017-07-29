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Denizli'de çobandan 4 gündür haber alınamıyor

Bahtiyar AKYOL/ÇAMELİ (Denizli), () - DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nde çobanlık yapan 38 yaşındaki Mehmet Sökmen'den 4 gündür haber alınamıyor. Çameli'nin kırsal İmamlar Mahallesi'nde oturan, çobanlık yapan Mehmet Sökmen, geçen...

Denizli'de çobandan 4 gündür haber alınamıyor

Bahtiyar AKYOL/ÇAMELİ (Denizli), () - DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nde çobanlık yapan 38 yaşındaki Mehmet Sökmen'den 4 gündür haber alınamıyor.
Çameli'nin kırsal İmamlar Mahallesi'nde oturan, çobanlık yapan Mehmet Sökmen, geçen salı günü kendisine emanet edilen koyunları otlatmaya götürdü. Sökmen geri dönmeyince, ailesi ve koyun sahipleri merak edip aramaya çıktı. Sürü bulundu, ancak Mehmet Sökmen'e ulaşılamadı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Mehmet Sökmen'i bulmak için çalışma başlattı.
Bekar olduğu belirtilen çoban Mehmet Sökmen'i arama çalışmaları 4 gündür sürüyor.

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