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Denizli'de 'borç- alacak' kavgası: 1 ölü
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, Erkan Y. (21), borç- alacak kavgasında Nuri Kocatepe'yi (48) av tüfeğiyle vurdu. Kocatepe, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Erkan Y. ise gözaltına alındı. Olay, saat 02.00 sıralarında,...
GÜVENLİK 08.10.2019, 13:49
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, Erkan Y. (21), borç- alacak kavgasında Nuri Kocatepe'yi (48) av tüfeğiyle vurdu. Kocatepe, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Erkan Y. ise gözaltına alındı.
Olay, saat 02.00 sıralarında, Honaz'a bağlı Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Babasına ait kahvede çalışan Erkan Y. ile mahallede büfe işleten Nuri Kocatepe arasında, iddiaya göre, borç- alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Erkan Y., kahvedeki av tüfeğiyle Kocatepe'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Kocatepe, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nuri Kocatepe, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Honaz Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, Erkan Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 02.00 sıralarında, Honaz'a bağlı Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Babasına ait kahvede çalışan Erkan Y. ile mahallede büfe işleten Nuri Kocatepe arasında, iddiaya göre, borç- alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Erkan Y., kahvedeki av tüfeğiyle Kocatepe'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Kocatepe, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nuri Kocatepe, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Honaz Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, Erkan Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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