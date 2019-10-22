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Denizli'de, 5 FETÖ şüphelisine tutuklama
DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5'i, mahkemece tutuklandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, polis...
GÜVENLİK 22.10.2019, 17:52
DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5'i, mahkemece tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, polis ekiplerince dün kent merkezinde belirlenen 6 adrese operasyon yapıldı. Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullananların da olduğu 12 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital veriler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 kişi ise serbest bırakıldı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, polis ekiplerince dün kent merkezinde belirlenen 6 adrese operasyon yapıldı. Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullananların da olduğu 12 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital veriler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 kişi ise serbest bırakıldı.
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