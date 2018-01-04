Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Flash....!!!!! 2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92
2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92

Denizli'de 300 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi

DENİZLİ'de yapılan operasyonda 300 şişe sahte viski, rakı ve votka ele geçirilirken, 6 kişiyi gözaltına alındı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte içki üreten kişilerin, bunları...

Denizli'de 300 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi
DENİZLİ'de yapılan operasyonda 300 şişe sahte viski, rakı ve votka ele geçirilirken, 6 kişiyi gözaltına alındı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte içki üreten kişilerin, bunları araçlarla getirdikleri büfe, gece kulübü ve meyhane gibi yerlere sattığını belirledi. Sahte içki üreten kişilerin kent merkezinde 15, ilçelerde ise, 29 büfe, gece kulübü ve meyhaneye satış yaptığı tespit edildi. Kaçak olarak alkollü içki üreten bir kişi ile bunları satan yerlere yönelik olarak eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, rakı, viski ve votkadan oluşan 300 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişiden 2'sinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 6 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,