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Denizli'de 200 şişe kaçak rakı ele geçirildi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde jandarmanın arama yaptığı alkollü içki satışı yapılan işyerinde, 200 şişe kaçak rakı ele geçirildi. Bir ihbarı değerlendiren Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,...

Denizli'de 200 şişe kaçak rakı ele geçirildi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde jandarmanın arama yaptığı alkollü içki satışı yapılan işyerinde, 200 şişe kaçak rakı ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcasöğüt Mahallesi'nde alkollü içki satışı yapan bir işyerinde sahte ve bandrolsüz içki satışı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada,  kaçak üretildiği belirlenen 200 şişe içinde toplam 140 litre sahte rakı ele geçirdi.
Sahte rakılara jandarma tarafından el konulurken T.B. gözaltına alındı. Ele geçirilen 200 şişe sahte rakı, belediye ekipleri tarafından jandarma gözetiminde imha edildi.

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