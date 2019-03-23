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Denizli'de 2 katlı ev alev yandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ’nin Sarayköy ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 20.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydan geldi. İsmail Heybeli’ye ait iki katlı evde, henüz...

Denizli'de 2 katlı ev alev yandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ’nin Sarayköy ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın saat 20.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydan geldi. İsmail Heybeli’ye ait iki katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanın yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin kısa sürede büyüyerek binayı sardı.  İhbar üzerine, olay yerine gelen Buldan, Sarayköy ve Gümüşler İtfaiyesi ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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