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Denizli'de 2 ayrı yangında 2 yaşlı öldü

Osman Nuri BOYACI/ DENİZLİ, () - DENİZLİ'de bugün sabah saatlerinde çıkan iki  yangında, evlerinde tek başına yaşayan iki kişi yanarak yaşamını yitirdi.  Merkezefendi İlçesi Merkezefendi Mahallesi 281 Sokak'ta, Nazmi Çimentepe'nin...

Denizli'de 2 ayrı yangında 2 yaşlı öldü

Osman Nuri BOYACI/ DENİZLİ, () - DENİZLİ'de bugün sabah saatlerinde çıkan iki  yangında, evlerinde tek başına yaşayan iki kişi yanarak yaşamını yitirdi. 
Merkezefendi İlçesi Merkezefendi Mahallesi 281 Sokak'ta, Nazmi Çimentepe'nin yalnız yaşadığı tek katlı kerpiç evde bugün saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, yangın başladığı sırada evde uyuduğu belirlenen 77 yaşındaki Nazmi Çimentepe yanarak yaşamını yitirdi. Yangının sobadan sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı sanılırken, soruşturma başlatıldı.
80 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ
Babadağ İlçesi'nin Kelleci Mahallesi'nde tek katlı ahşap evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Ümmü Cesur, evde ısınmak için yaktığı ocağa gece odun atarak uyudu. Ocaktan  sıçrayan kıvılcımın halıyı tutuşturması üzerine çıkan yangında alevler kısa sürede ahşap evi sardı. Alevlerin arasında kalan Ümmü Cesur yanarak can verdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından yaşlı kadının cesedi, evden çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na kaldırımdı.
Her iki yangınla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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