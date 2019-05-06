Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı kazada yaralandı

DENİZLİ 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Kara'nın kullandığı cip, sürücüsünün kontrolünü kaybederek karşı yöne geçtiği otomobil ile çarpıştı. Kazada Kara ile otomobilin sürücüsü yaralandı.Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Denizli-Aydın Karayolu Horsunlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Buharkent'ten Nazilli yönüne giden Fırat Tosun, 09 NN 099 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjü aşıp, karşı şeride geçti ve Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Kara'nın kullandığı cip ile çarpıştı. Çarışmanın şiddetiyle 2 araç da 1 metre yükseklikten şarampole düştü.Hurdaya dönen otomobilin kırılan camından dışarı fırlayan sürücü Fırat Tosun ile Hakim Yusuf Kara yaralandı. Kara'nın beraberinde bulunan eşi Aysun Kara ile ikiz kızları Şebnem ve Sevdan Kara ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, tedavileri sürerken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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