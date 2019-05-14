'Denizkurdu-2019'da ikinci gün; Hedefler tam isabetle vuruldu (2)

TÜRK DONANMASINDAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük planlı tatbikatlarından 'Denizkurdu-2019'un ilk günü, gece top atışlarıyla sona ererken, 2'nci gün ise kara bombardımanı atışlarıyla başladı.

Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de olmak üzere aynı anda 3 denizde gerçekleştirilen 'Denizkurdu-2019' tatbikatının 2'nci günü, kara bombardımanı atışlarıyla başladı. Gece su üstü top atışlarının ardından Antalya'nın Finike ilçesi Beş Adalar bölgesinde sürdürülen tatbikatta, senaryo gereği 'TCG Giresun'dan havalanan helikopter, düşman topraklarındaki terör unsurlarını tespit etti. Helikopterden, terör unsurlarının koordinatları Türk savaş gemilerine bildirildi. Fırkateynlerden hedeflere güdümlü mermi ve top atışları yapıldı. Terör unsurları, Türk donanması tarafından başarıyla vuruldu.

Tatbikatın öğleden sonraki bölümünde, SAT ve SAS komandolarının helikopterle iniş eğitimi yapılacak. Ayrıca akaryakıt gemisi 'TCG Akar'dan fırkateynler ve korvetler, sırayla denizde akaryakıt ve su ikmali bütünlemesi yapacak.



Mehmet CANDAN/MUĞLA, ()



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