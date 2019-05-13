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'Denizkurdu-2019', 3 denizde eş zamanlı başladı

TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük planlı tatbikatlarından Denizkurdu-2019, 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen 3 denizde eş zamanlı olarak başladı. Hazırlık eğitimlerini Mavi Vatan 2019 Tatbikatı ile...

'Denizkurdu-2019', 3 denizde eş zamanlı başladı
TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük planlı tatbikatlarından Denizkurdu-2019, 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen 3 denizde eş zamanlı olarak başladı.
Hazırlık eğitimlerini Mavi Vatan 2019 Tatbikatı ile tamamlayan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın, çok daha geniş katılımlı, daha gelişmiş kriz, gerginlik ve harp dönemi senaryolarına istinaden, stratejik ve operatif seviyedeki icra edeceği Denizkurdu Tatbikatı, bu sabah başladı.
Deniz Harp Merkezi Komutanlığı’nda kurulan tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare edilen tatbikatın Doğu Akdeniz bölümüne Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’ndan 6 fırkateyn, 9 hücum bot, 2 mayın tarama gemisi, 2 karakol botu, 1 korvet, 1 amfibi çıkartma gemisi, 1 akaryakıt gemisi, 1 denizaltı ve 1 deniz karakol uçağı sabah 05.00’te hareket etti. Aksaz Körfezi'ne açılan fırkateynler senaryo gereği asimetrik tehdit altında körfezden çıkış yaptı. Akdeniz sularında ilerleyen Edremit fırketeyni, mayın taraması ile seyrine devam etti. Bu sırada terör unsuru bir bot fırkateynlere doğru ilerledi. Fırkateynden uyarı yapılarak bot hafif makineli silahlarla etkisiz hale getirildi. Güvenlik sahasına giren terör unsuru bir helikopter de yakın hava savunma silahıyla etkisiz hale getirildi. Ardından denizaltı harbi eğitimi gerçekleştirildi. Senaryo gereği bölgede bulunan düşman denizaltısı Sonar ve deniz karakol uçağıyla tespit edildi. Koordinatları belirlenen düşman denizaltısı fırkateynlerden atılan torpidolarla imha edildi.
Devam eden tatbikatı Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Güney Grup Görev komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt’ta takip ediyor.

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