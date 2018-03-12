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Denize girmek için zor yolu deneyince metrelerce yuvarlandı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, denize girmek için falezlerden inmeye çalışan Dursun Ali Gencer (67), ayağı kayınca metrelerce yuvarlandı. Gencer, uçuruma metreler kala, çevredeki bir kişi tarafından tutularak, kurtarıldı. Olay,...

Denize girmek için zor yolu deneyince metrelerce yuvarlandı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, denize girmek için falezlerden inmeye çalışan Dursun Ali Gencer (67), ayağı kayınca metrelerce yuvarlandı. Gencer, uçuruma metreler kala, çevredeki bir kişi tarafından tutularak, kurtarıldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Konyaaltı Varyant Seyir Terası'nda meydana geldi. Dursun Ali Gencer, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce Konyaaltı Sahil Projesi çalışmaları nedeniyle çitle kapatılan alanı aştıktan sonra falezlerdeki patika yolu takip ederek, denize inmeye başladı. Yaklaşık 10 metreyi sorunsuz inen Gencer, toprak yolda ayağı kayınca yuvarlanmaya başladı. Bu sırada olay yerinde bulunan ve Gencer'in yuvarlandığını gören Tuncer Üstüner, hızlı davranarak, adamı tuttu. Uçuruma metreler kala kurtarılan Dursun Ali Gencer, çeşitli yerlerinden yaralandı.
Gencer için önce sağlık ekiplerine ardından polise haber verildi.
Yürüyebilen Dursun Ali Gencer'i koluna girerek, falezlerin üzerine çıkaran Tuncer Üstüner, çalışma için kapatılan çitli alanı geçemedi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, çitli alanı kırıp, Gencer'i güvenli alana çıkardı. İkinci çitli alandan da çevredekilerin yardımıyla sedye üzerinde geçirilen Gencer, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Dursun Ali Gencer'in kafa travması geçirdiği belirtildi.

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