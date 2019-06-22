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Denize giren yaşlı adam boğuldu

AYDIN'ın Didim ilçesinde, Mestan Karamanoğlu (79), serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Didim ilçesine bağlı Hisar Mahallesi Sağtur mevkiinde meydana geldi. Bir sitede yalnız oturan Mestan Karamanoğlu, iddiaya...

Denize giren yaşlı adam boğuldu
AYDIN'ın Didim ilçesinde, Mestan Karamanoğlu (79), serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Didim ilçesine bağlı Hisar Mahallesi Sağtur mevkiinde meydana geldi. Bir sitede yalnız oturan Mestan Karamanoğlu, iddiaya göre serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra kıyıdan uzaklaşan Mestan Karamanoğlu'nun suda hareketsiz kaldığını gören çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkartılan Karamanoğlu'nun yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Karamanoğlu'nun cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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