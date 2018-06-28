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Denize giren 9 yaşındaki Suriyeli Hibetullah boğuldu

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, denize giren Suriyeli iki kardeşten 9 yaşındaki Hibetullah Seyid, boğularak yaşamını yitirdi.

Denize giren 9 yaşındaki Suriyeli Hibetullah boğuldu
HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, denize giren Suriyeli iki kardeşten 9 yaşındaki Hibetullah Seyid, boğularak yaşamını yitirdi.

Dörtyol ilçesindeki balıkçı barınağı yakınlarında, kardeşi Hale Muhammed (10) ile denize giren Hibetullah Seyid, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler, Suriyeli iki kardeşin  denizde çırpındığını görünce suya atladı. Uzun süren uğraşlar sonucunda Hale Muhammed sudan çıkartılırken, Hibetullah Seyid ise gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Su altı polislerinin de destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında Hibetullah Seyid'in cansız bedeni bulunarak sudan çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan Hale Muhammed'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Hibetullah Seyid cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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