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Denize düşen genç, yaşamını yitirdi
Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde, dengesini kaybederek denize düşen Hasan Korkmaz (23), boğuldu. Olay, saat 15.30 sıralarında, Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. Sahil kenarında, yürüyen Hasan Korkmaz, dengesini...
GÜVENLİK 24.09.2019, 17:35
Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde, dengesini kaybederek denize düşen Hasan Korkmaz (23), boğuldu.
Olay, saat 15.30 sıralarında, Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. Sahil kenarında, yürüyen Hasan Korkmaz, dengesini kaybederek denize düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Hasan Korkmaz, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra sağlık görevlilerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hasan Korkmaz, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
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