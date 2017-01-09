Denize atlayarak intihara kalkışan kişi kurtarıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde denize atlayarak intihara kalkışan 57 yaşındaki İbrahim Ö.'yü, peşinden suya giren bir kişi kurtardı.

İbrahim Ö., saat 14.00 sıralarında ilçe merkezinde Bozhane mevkisinde denize atlayarak intihara kalkıştı. Bunu gören çevredeki bir kişi de üzerindeki kıyafetleri çıkararak denize atladı. Vatandaş tarafından kıyıya getirilen İbrahim Ö., daha sonra gelerek suya giren polis memurunun da yardımıyla denizden çıkarıldı. İbrahim Ö., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan İbrahim Ö.'nün, 3 gündür kayıp olduğu ve ailesinin kayıp başvurusu yaptığı belirtilirken, psikolojik sorunları olduğu da ileri sürüldü. İntihar girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.