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Denize atlayan kocasını boğulmaktan kurtardı
KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde eşiyle tartışan Mustafa D. (37), denize atladı. Kocasının çırpınışlarını gören Sevgi D. (34), denize atlayarak eşini boğulmaktan kurtardı. Darıca’da aralarında sorunlar olanlar Mustafa D. ve Sevgi D....
GÜVENLİK 28.10.2019, 10:25
KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde eşiyle tartışan Mustafa D. (37), denize atladı. Kocasının çırpınışlarını gören Sevgi D. (34), denize atlayarak eşini boğulmaktan kurtardı.
Darıca’da aralarında sorunlar olanlar Mustafa D. ve Sevgi D. çifti, dün gece konuşmak için Yalı Mahallesi’nde sahilde buluştu. Mustafa ve Sevgi D. çifti bu sırada tartışmaya başladı. Mustafa D., intihar etmek için bir anda denize atladı. Kocasının denizde çırpındığını gören Sevgi D. suya atladı. Sevgi D. çevredekilerin şaşkın bakışları arasında eşini kıyıya çıkardı. Sevgi D., Mustafa D. ile konuşarak sakinleşmesini sağladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisin tüm ısrarlarına rağmen hastaneye gitmeyi reddeden çift, daha sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Polis olayla ilgili tutanak tuttu.
Darıca’da aralarında sorunlar olanlar Mustafa D. ve Sevgi D. çifti, dün gece konuşmak için Yalı Mahallesi’nde sahilde buluştu. Mustafa ve Sevgi D. çifti bu sırada tartışmaya başladı. Mustafa D., intihar etmek için bir anda denize atladı. Kocasının denizde çırpındığını gören Sevgi D. suya atladı. Sevgi D. çevredekilerin şaşkın bakışları arasında eşini kıyıya çıkardı. Sevgi D., Mustafa D. ile konuşarak sakinleşmesini sağladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisin tüm ısrarlarına rağmen hastaneye gitmeyi reddeden çift, daha sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Polis olayla ilgili tutanak tuttu.
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