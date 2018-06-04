Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fenerbahçe 'Ali Koç' dedi, Aziz Yıldırım'ı şoke eden sonuç
Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı
Muharrem İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
Alzheimer babaannesi için 12 lira harcayarak takip cihazı geliştirdi
Eda Altunkaya'dan Alzheimer hastaları için...
Antalya'da tekne battı: 9 ölü
Tekne battı: 9 ölü

Denize atlayan genci polis kurtardı

Ertan KILIÇ - Ozan URAL İSTANBUL - KADIKÖY'de sevgilisiyle tartıştığı iddia edilen genç denize atladı. Genci deniz polisi kurtardı. İddiaya göre, Kadıköy'de sevgilisiyle bir süre tartışan Aykut Y. Karaköy Motor İskelesi'nin yanından...

Denize atlayan genci polis kurtardı

Ertan KILIÇ - Ozan URAL İSTANBUL - KADIKÖY'de sevgilisiyle tartıştığı iddia edilen genç denize atladı. Genci deniz polisi kurtardı.
İddiaya göre, Kadıköy'de sevgilisiyle bir süre tartışan Aykut Y. Karaköy Motor İskelesi'nin yanından denize atladı. Saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, gencin denize atladığını gören vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ise durumu deniz polisine bildirdi. Bölgeye gelen deniz polisi Aykut Y.'yi motora aldı. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Aykut Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI
Aykut Y.'nin denize atladığını görenlerden Arif Kırcıoğlu yaşananları anlattı. Gencin sevgilisiyle konuştuğunu söyleyen Kırcıoğlu, "Arkadaşımla birlikte buraya doğru yürüyorduk. Bir kişinin denize atladığını gördük. Burada oturan başka bir çift daha vardı. Polise haber verdik. Denizden çıkarıldığında donmuş gibiydi. Ölmediğini öğrendik" dedi.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325