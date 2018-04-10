Denize atlayan genç kız son anda kurtarıldı

TEKİRDAĞ'da denize atlayarak intihar girişiminde bulunan H.K. (22) adlı kız, belediye personeli ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde Sahil Dolgu Alanı'nda çitleri aşan H.K., kendisini denize attı. Bir kişinin denizde çırpındığı gören Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarından Gürkan Güney, suya atlayarak H.K.'yi kıyıya çekti. H.K., burada vatandaşların da yardımıyla sudan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, intihar teşebbüsünde bulunan H.K.'yi ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. H.K.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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