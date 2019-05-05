Denize atladı, balıkçılar kurtardı

Olay, öğlen saatlerinde Bozahane balıkçılar mevkii mendirek alanında meydana geldi. İddiaya göre kayalıklarda gezen Hayrettin A., çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bir anda kendini denize attı. Hayrettin A.’nın denizde çırpındığını görenler yardıma koştu. Denize giren balıkçılar Hayrettin A.’yı kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Hayrettin A., özel hastanede tedaviye alındı. Hayrettin A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Balıkçı Niyazi Amasra, olayı polise anlatarak Hayrettin A.’nın alkol aldıktan sonra denize atladığını söyledi.
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