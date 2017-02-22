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Denize açılırken yakalandılar

AYDIN'ın Kuşadası İlçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 Suriyeli ile Türk uyruklu bir organizatör, tekneyle denize açılacakları...

Denize açılırken yakalandılar
AYDIN'ın Kuşadası İlçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 Suriyeli ile Türk uyruklu bir organizatör, tekneyle denize açılacakları sırada jandarma tarafından yakalandı.
Dün saat 11.00 sıralarında Güzelçamlı Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Yerel Eğitim Merkezi arkasındaki bir teknede mülteciler olduğunu farketti. Jandarma, denize açılmak üzere OLAN tekneyi son anda durdurup, içindeki 10'u çocuk, 4'ü kadın 18 Suriyeli ile tekneyi kullanan Türk organizatör K.D.'yi gözaltına aldı. Uyuşturucu bulundurmak, göçmen kaçakçılığı, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet, resmi evrakta sahtecilik, hırsızlık gibi suçlardan poliste çok sayıda kaydı bulunan organizatör K.D.'nin tekneyi sevk ve idare için yeterlilik belgesi olmadığı belirlendi. K.D.'nin teknesinin Liman Başkanlığı'na kayıtlı olmadığı, bağlama kütüğü ruhsatnamesi, can yeleği, yangın tüpü gibi asgari emniyet teçhizatı olmadan seyire çıktığı da tespit edildi. Teknede oluşan atıkların bertarafını belgelendirmek maksadıyla kullanılan ve tekne kaptanı tarafından beyan edilmesi gereken mavi kartın veya atık transfer formunun da bulunmadığı anlaşılan K.D., Kuşadası Liman Başkanlığı'na sevk edildi. Teknesine Kuşadası Sahil Güvenlik ekipleri tarafından el konulan ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle 12 bin 736 TL idari para cezası kesilen K.D., daha sonra adliyeye sevk edildi. Yaklanan 18 Suriyeli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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