Denizden uzun namlulu silah mermileri çıktı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Karşıyaka ilçesi açıklarında eğitim dalışı yapan kurbağa adamlar, denizde uzun namlulu silah mermileri buldu.

İzmir Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği bünyesindeki 'Kurbağa adamlar', bugün öğle saatlerinde Karşıya İskelesi açıklarında eğitim dalışı yaptı. Dalış sırasında suda uzun namlulu silah mermileri bulan ekipler, bölgede bir süre daha arama yaptı. Mermiler incelenmek üzere Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.